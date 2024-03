San Giuseppe, processione con le suore missionarie 

Anche a Decimomannu si festeggerà San Giuseppe. Festa particolarmente sentita in paese perché il santo è protettore delle suore Giuseppine che, proprio in questi giorni, hanno allestito un bazar missionario in via Stazione: «In questo locale - racconta suor Armida, 79 anni, missionaria - una donna dl paese, Assunta, aveva una cartolibreria. Quando la chiuse ci regalò tanti grembiuli bianchi che noi portammo in Congo e magliette sportive che arrivarono fino al Brasile. Anche questa volta il ricavato delle vendite arriverà in Africa, India, Argentina e Brasile, dove il nostro ordine ha le proprie sedi. Io, dal canto mio, sono stata varie volte in tutti questi posti, ma il mio cuore l’ho lasciato nel nord dell’India, dove la povertà estrema è davvero tanta».

In occasione della ricorrenza di martedì, il comandante dei vigili Enrico Zaru ha disposto la temporanea interruzione della circolazione dei veicoli. La processione, dalle 17.30, partirà dalla parrocchia di Sant’Antonio Abate, proseguirà per le vie Parrocchia, Regina Elena e Corso Umberto per fare poi rientro in parrocchia. A seguire, alle 18, la santa messa.

La celebrazione sarà l’ultima importante prima della settimana santa. Domenica 24 alle 10 si terrà la benedizione delle palme mentre, alle 17.30, il precetto pasquale per i giovani cresimandi. Venerdì 29 sarà la volta della via Crucis e domenica 31 la Pasqua. (sa. sa.)

RIPRODUZIONE RISERVATA