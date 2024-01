San Giuseppe, la segnaletica è “fai da te”  

Segnaletica fai da te nel quartiere di San Giuseppe. Due notti fa un anonimo patrocinatore dei segnali per la viabilità, ha tracciato sull'asfalto, tra via Zanfarino e via Torres, la parola Stop accompagnata da tanto di striscia bianca da un marciapiede all'altro. Un writer spinto alla scritta d'avvertimento come conseguenza dell'ennesimo incidente, occorso mercoledì, tra due automobili nel “triangolo delle bermuda” delle vie citate. Dove, insieme all'altro incrocio, tra via Torres e via Diaz, qualche decina di metri più in basso, avvengono le collisioni più frequenti, pure mortali come purtroppo successo lo scorso anno. A favorire gli scontri i lunghi rettilinei delle due strade che, talvolta, spingono i conducenti a scordarsi della segnaletica, ma anche di dare la precedenza e quindi di pigiare il piede sul freno. Nel frattempo la scritta è stata cancellata, il pericolo rimane. (e. f. )

