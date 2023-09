San Giuseppe, dieci anni di incuria 

Transenne da una parte e transenne dall’altra, al centro la scritta: “Foiso ci manchi” e una grossa catena appesa alla finestra, dove da dieci anni non s’affaccia più nessuno. Dal 2013 per la precisione, da quando gli studenti del liceo artistico hanno iniziato a essere trasferiti dal gigantesco immobile di via san Giuseppe. Tutt’oggi inutilizzato e inaccessibile, come la chiesa - parte dello stesso complesso - senza più prete né messe.

Il futuro

«L’ex convento di San Giuseppe diventerà una struttura ricettiva per studenti e per spazi espositivi», dichiarò Roberto Mura, capogruppo Psd’Az e vicesindaco della Città Metropolitana a marzo dell’anno scorso, in occasione del sopralluogo ravvicinato delle commissioni al Patrimonio e alla Cultura. Ma in realtà il futuro dell’ex collegio degli Scolopi - in passato sede di uffici pubblici e commerciali, del Siotto, della Procura, dell'Ufficio del Registro e della Ricevitoria - è tutt’altro che certo. «È intendimento dell’amministrazione recuperare l’immobile e restituirlo alla cittadinanza», assicura l’assessora ai Lavori pubblici Gabriella Deidda. «Esiste anche un piano di fattibilità per la riqualificazione dei locali dell’ex liceo, che richiederebbe una spesa di circa tre milioni di euro. Risorse che stiamo cercando di reperire attraverso fondi ministeriali, regionali e con l’aiuto di fondazioni», spiega. «Sicuramente è un immobile di grandissimo pregio, la cui destinazione futura sarà oggetto di attenta riflessione».

Associazioni e studenti

«Sarebbe bello farci una sede per le associazioni cittadine, annesse a uno studentato», interviene Marcello Polastri, presidente della commissione Patrimonio ed ex allievo del Liceo, ai tempi di Umberto Di Pilla, Luigi Medda, dell'architetto Beatrice Artizzu, dell’acquarellista Adelaide Lussu e del fotografo Attilio Della Maria. Che nelle ex celle dei religiosi hanno formato generazioni di cagliaritani.

Dal 1974 a dicembre 2013, quando il Foiso Fois fu sfrattato per motivi di sicurezza. Trasloco ultimato tre anni dopo: da allora lo stabile è chiuso sino a data da destinarsi. «Sicuramente rimettere in sesto il complesso costerebbe parecchio, ma il suo recupero è per me una priorità. Ancora oggi moltissimi istituti scolastici della città e gli studenti del Liceo artistico continuano a essere divisi in due sedi».

Piccioni e rinascita

Portone sbarrato, incursioni di piccioni e leggende di fantasmi animano lo stabile a quattro piani e oltre quattromila metri quadri nel cuore di Castello. «È uno spazio enorme bellissimo nel cuore del nostro quartiere storico, che ha bisogno di essere riqualificato e valorizzato», interviene Enrica Anedda, presidente della commissione Cultura. «Cagliari sta crescendo, ma ha ancora bisogno di spazi culturali per le tante opere attualmente non esposte», sottolinea. «L’ex convento sarebbe adatto per un museo della città, dove accogliere i turisti e dove i sardi possano conoscere la storia di Cagliari e dell’intera Isola, anche attraverso esposizioni e collegamenti multimediali», propone, ipotizzando - oltre ai finanziamenti europei - un accordo con i privati per recuperare le somme necessarie per ridare il dovuto decoro al gioiello dimenticato.

Poche speranze per la Chiesa, «di competenza della Soprintendenza», evidenzia l’assessora, e inaccessibile dal 1972, salvo sporadiche celebrazioni andate avanti sino al ‘78.

Da allora si attende il miracolo: un laico recupero.

