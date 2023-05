San Giuliano, luci rosa contro la fibromialgia 

Anche quest’anno la chiesetta storica di San Giuliano, nel cuore di Selargius, si è illuminata di viola. Un’iniziativa organizzata ieri - in occasione della Giornata mondiale della fibromialgia - dalla base cittadina del Comitato fibromialgici uniti, con il patrocinio e la collaborazione del Comune.

«Attraverso il colore viola anche le amministrazioni locali prenderanno consapevolezza di questa patologia e aiuteranno i malati ad illuminare la strada per la ricerca e la guarigione», spiegano gli organizzatori dell’iniziativa in città. «È necessario fare luce su questa patologia che spesso genera sconforto e isolamento». L’iniziativa di sensibilizzazione si somma ai contributi una tantum che da alcuni anni vengono erogati alle persone affette da questa patologia cronica: un aiuto economico finanziato dalla Regione - richiesto tramite istanza online in Comune - che di fatto corrisponde a un sostegno a fondo perduto di 800 euro.

