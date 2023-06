San Girolamo, un tesoro nel fango 

È rimasto sepolto per secoli, ed è riemerso solo grazie ai lavori di sistemazione idraulica del rio San Girolamo: un grosso dolio, risalente al IV secolo dopo Cristo., è stato recuperato ieri dagli archeologi della Soprintendenza di Cagliari. Oltre al recipiente, che restava parzialmente interrato e poteva contenere granaglie, olio o vino, lo scavo archeologico ha permesso di far riemergere in superficie anche due vaschette. Lo scavo, finanziato dall’assessorato ai Lavori pubblici e diretto dalla Soprintendenza, ha dimostrato l’importanza dal punto di vista agricolo nel periodo Tardo antico.

La studiosa

L’archeologa Chiara Pilo, direttrice scientifica della scavo, spiega come – in accordo con l’amministrazione comunale e l’azienda agricola che sorge accanto al luogo del ritrovamento - il dolio verrà mostrato al pubblico: «La fase di scavo è ormai completata, ora verranno portati avanti degli studi specifici sui materiali recuperati per datarli con maggiore precisione. Inoltre, grazie a un’archeologa archeobotanica, saremo in grado di sapere cosa contenesse il dolio e potremo individuare eventuali resti di semi o cibi nell’area dello scavo. Procederemo inoltre alla ricostruzione tridimensionale delle vaschette, che verranno nuovamente interrate: il recipiente verrà ospitato da un’azienda agricola per essere ammirato dal pubblico».

Il Comune

Per il sindaco, Beniamino Garau, i resti archeologici affiorati ieri dimostrano l’importanza storica della piana in cui sorgono Rio San Girolamo, Su Loi e Torre degli Ulivi: «Negli ultimi mesi, sia durante i lavori di messa in sicurezza dal rischio alluvioni sia in quelli per la costruzione della nuova Strada statale 195, sono affiorati numerosi reperti importanti. L’assessorato regionale ai Lavori pubblici e l’Anas hanno dimostrato molta attenzione preservando diversi manufatti, come ad esempio il fortino militare risalente agli anni Quaranta – che non ha un valore archeologico ma esclusivamente storico – spostato dal punto in cui passerà l’arteria stradale e ricollocato poco distante».

Il museo

L’obiettivo del Comune è quello di riportare a Capoterra i tesori riemersi dal fango, oggi custoditi dalla Soprintendenza per i beni archeologici. «Ci stiamo impegnando per avere i cippi miliari recuperati sette anni fa sul letto del rio San Girolamo durante i lavori di allargamento del tratto finale del fiume – spiega il sindaco Beniamino Garau - , reperti di epoca romana di grande valore, che pare si ergessero sulla strada che si estendeva sino a Nora: la stessa, secondo gli esperti, percorsa da sant’Efisio per raggiungere il luogo del martirio».

