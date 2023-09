San Girolamo e Sant’Antonio, sei giorni tra devozione e spettacoli 

Sei giorni di festa per celebrare San Girolamo. Entrano nei vivo oggi i festeggiamenti in onore di “Santu Gironi”, organizzati dal comitato “San Girolamo e Sant’Antonio” , in collaborazione con la Pro Loco e il Comune. I riti religiosi prevedono oggi alle 17 la consegna della bandiera e a seguire una messa nella parrocchia di Sant’Efisio. Domani, alle 18,30, pellegrinaggio del simulacro verso la chiesa campestre di san Girolamo. Sabato, nel sagrato della chiesetta, riti religiosi a partire dalle 10,30, e processione di rientro verso la chiesa di San Francesco. Domenica, nella chiesa di San Francesco, rosario alle 17,30, messa solenne alle 18 e processione per le vie di Capoterra alle 19. Il 30 settembre, alle 18, la messa solenne che chiuderà i festeggiamenti in onore del santo.

Il programma civile parte domani alle 20,30, sul sagrato della chiesa, con la cena campidanese e la musica dei Suoni Alternativi. Sabato, pranzo sul sagrato alle 13; spettacolo pirotecnico alle 19,45; serata danzante in piazza Concia con i Blue Gardenia. Chiuderà gli eventi civili la commedia in campidanese “Braxia”, della compagnia Joseph Teatrum di Capoterra. (i. m.)

