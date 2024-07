San Giovanni, via alla festa 

Ormai è quasi tutto pronto. Dopo mesi di preparativi, la festa di San Giovanni Battista si appresta a vivere, oggi e domani, i momenti più intensi, ricchi di fede e devozione.

Nel cortile della casa dell’obriere Nicola Deiana e dell’obriera Andreina Pillai, sono in corso gli ultimi ritocchi alla grande tracca a forma di vela, unica nel suo genere, che questo pomeriggio sfilerà insieme a carri e calessi.

Qui dallo scorso giugno si lavora alacremente con la partecipazione dei genitori delle sette traccheras, dei parenti degli obrieri e degli amici più stretti, coordinati da Gabriele Mucelli 60 anni e da sua moglie Rosanna Delogu 54, che negli anni sono diventati veri maestri nel preparare questo maestoso carro agricolo, che sembra trasformarsi in castello pieno di stelle e di decori. Perché la tracca, che conserva la sua forma probabilmente dai fenici, è maestosa con le sue migliaia di stelle di carta velina colorate, i fiori di carta pesta, i copriletti all’uncinetto e i teli di lino bianco.

«Lavoro di gruppo»

«Il nostro è un grande lavoro di gruppo e siamo contenti di essere riusciti anche quest’anno a dare il nostro contributo», dice Rosanna Delogu. «Realizzare la tracca è una grande emozione e ci auguriamo che questa tradizione unica al mondo continui a conservarsi». La festa è questione di famiglia per Gabriele Mucelli: «Ho iniziato a immergermi in questa atmosfera quando avevo 12 anni», racconta, «quando l'obriere era Salvatore Denotti, fratello di mia madre. Ricordo che sin da allora rimasi a bocca aperta vedendo la grande tracca che da antico carro agricolo con uno scheletro di canne che per la forma richiama una barca, si trasformava in un salotto per ospitare le traccheras».

Gli orari

La partenza del carro è prevista stasera alle 19. Dalle 14 l’obriere Nicola Deiana andrà in calesse a prendere una ad una le sette traccheras, le giovani ragazze che accompagneranno San Giovanni con i loro canti.Giada Curreli, Angelina Ruggeri, Miriam Deiana, Martina Pau, Beatrice Casti, Benedetta Pani e Sofia Longoni, doneranno all’obriera un gatò, che domani sarà benedetto.

Dalla casa dell’obriere partirà la sfilata: dietro la grande tracca ci saranno carri e calessi e ci saranno i gruppi folk Città di Quarto e Sorres di Villasor e i suonatori Celio Mocco, Gianluca Piras e Michele Deiana.

Da via Sciesa percorreranno le vie Fiume, Merello, Sant’Antonio, piazza IV Novembre, di nuovo Fiume e via Leonardo da Vinci per arrivare poi a Sant’Andrea, al parco Parodi, dove alle 21,30 ci sarà lo spettacolo pirotecnico e a seguire balli e canti della tradizione con il gruppo “A ballare”. Domani il percorso inverso a partire dalle 19. Per consentire il passaggio della sfilata nelle vie interessate sarà istituto il divieto di sosta e sarà bloccato il traffico, anche nella litoranea in via Leonardo Da Vinci, solo per il tempo strettamente necessario al passaggio del corteo.

