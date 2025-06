San Giovanni, Tore Carta è presidente del gremio 

Ultimo atto, ieri, dei festeggiamenti in onore di San Giovanni Battista, patrono del gremio dei Contadini, Un tramonto caldissimo ha accompagnato il corteo che, poco dopo le 19, è partito dalla chiesa campestre di San Giovanni dei Fiori per riportare la bandiera del gremio nella casa dell’oberaiu majore, Tore Carta, in via Alagon. Ad aprire il percorso i cavalieri della Sartiglia, con abbigliamento d’ordinanza: pantaloni da cavallerizzo, camicia bianca e volto scoperto. Dietro di loro, il carro trainato dai buoi con il vessillo raffigurante San Giovanni, incorniciato da spighe di grano. Subito dopo, sul carrello di un trattore, il protagonista della serata: Tore Carta, ufficialmente investito poche ore prima nella chiesa campestre, accompagnato dai membri del gremio, dall’ex oberaiu majore Gabriele Pinna e dal suo futuro successore, Maurizio Casu, a cui spetterà il compito di organizzare la Sartiglia 2027, il suo vice sarà Nando Faedda.La giornata era iniziata all’alba, con la messa per i soci defunti, momento di raccoglimento e memoria collettiva. Poi la processione tra applausi e commozione, ha suggellato un passaggio di consegne che non è solo simbolico: è la continuità di una storia che da secoli intreccia religione, agricoltura e comunità. ( m. g. )

