San Giovanni Suergiu e il pane di cipolla 

Puntata straordinaria di “Filindeu” stasera alle 21 su Videolina dedicata a un piatto povero della nostra tradizione ma che ci stupisce per la fantasia e la ricchezza. L’ingrediente utilizzato per realizzare il piatto di oggi è la cipolla di San Giovanni Suergiu, un alimento tipico del territorio e un vero e proprio tesoro dell’agroalimentare sardo. La signora Antonella ci spiegherà come si preparano le frittelle di cipolla e il pane di cipolle, due piatti particolari che hanno sorpreso il nostro cuoco per caso Gianluca Meda. Regia di Stefano Perra.