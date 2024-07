San Giovanni, stop ai rischi 

I massi pericolanti non ci sono più: dopo anni di paure la borgata di San Giovanni di Sinis ora è molto più sicura. Il sindaco di Cabras Andrea Abis ieri ha revocato l’ordinanza emessa lo scorso 24 maggio che vietava il transito in diverse zone del litorale. Ma precisa: «Il rischio zero non esiste, che sia chiaro. È vero però che la percentuale di crollo ora è molto più bassa. A dirlo sono gli esperti».

Le certificazioni

I lavori di messa in sicurezza delle pareti rocciose sulle spiagge, iniziati il 4 giugno dopo anni di stop, sono terminati un mese fa, e ora sono arrivate anche le certificazioni e relazioni tecniche della ditta specializzata che si è occupata dell’intervento. «Dopo la bonifica di tutto ciò che era pericolante - spiega Abis - è stato accertato e messo nero su bianco che il rischio di crollo per ora è decisamente sceso». Attraverso tecniche di disgaggio e distacco controllato delle parti pericolose, realizzato esclusivamente con tecniche manuali e mezzi meccanici, le squadre di specialisti hanno messo in sicurezza tutte le aree dove ciò che era pericolante rischiava di finire in spiaggia da un momento all’altro. Ora verranno eliminate anche tutte le cordonature.

Le scale

Ora però il sindaco di Cabras già pensa a mettere in sicurezza anche le varie scalinate che portano alla spiaggia: «Stiamo chiedendo alla Regione un nuovo finanziamento specifico per creare delle nuove fondazioni - va avanti Abis - Prima che cadano già da sole. C’è il segno del tempo, si vede. Anche qua è necessario un intervento di restauro».

I nuovi divieti

Ma se a San Giovanni di Sinis sono spartiti tutti i divieti ne sono arrivati altri nuovi a Is Arutas e Mari Ermi. Questo perché in tanti parcheggiano auto in modo scorretto, impedendo quindi una circolazione sicura. La polizia locale quindi ha emesso due nuove ordinanze firmate dal comandante Fabrizio Meloni. A Mari Ermi è stato istituito il divieto di fermata nella strada sterrata adiacente il chiosco “Sole e Mare” e nei pressi della medesima attività, in tutti e due i lati. A Is Arutas invece c’è il divieto di transito nell’area antistante le passerelle per l’accesso alla spiaggia a partire da tutti gli ingressi lungo il muretto a secco nei pressi del chiosco Sechi e del chiosco Loi. Ma non solo. È vietato fermarsi nella strada nei pressi della palude di Corrighias e nella strada di penetrazione parallela.

