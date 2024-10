San Giovanni senza servizi: niente bagni e parcheggi selvaggi 

Un’invasione di turisti a metà ottobre. Ma i servizi sembrano aver già chiuso i battenti e in questi giorni nella borgata marina di San Giovanni di Sinis non sono mancate le polemiche. In tantissimi, nel fine settimana scorso, hanno raggiunto il litorale di Cabras per godersi gli ultimi giorni d’estate ma hanno trovato i bagni chiusi, così in tanti si sono dovuti rivolgere a uno dei chioschi del lungomare. Il servizio non è in funzione da fine settembre, da quando la sosta a pagamento non è più attiva. Anche il centro informazioni, situato nella piazza principale della borgata, non è più aperto e molti turisti sono rimasti stupiti e delusi. Un litorale abbandonato a se stesso, con rifiuti sparsi in varie zone persino a pochi metri dalla chiesa paleocristiana. Una cartolina non certamente bella da vedere.

Disagi anche sul fronte della circolazione: senza il servizio di sosta a pagamento e la presenza degli ausiliari del traffico, esplode il parcheggio selvaggio, con auto in sosta anche nelle zone in cui è vietato come nella strada che porta alle antiche rovine di Tharros, nonostante il cartello di divieto in bella mostra. ( s.p. )

