San Giovanni rimane proibita 

Negli ultimi due anni le acque di San Giovanni sono tornate limpide e pulite grazie agli interventi messi in campo dal Comune e da Abbanoa. Ma purtroppo non è bastato a evitare il divieto di balneazione scattato per l’intera estate 2023. Il sindaco Mario Conoci ha dovuto, a malincuore, firmare l’ordinanza di interdizione: stop ai bagni nella spiaggia urbana preferita dagli algheresi.

Paradosso legislativo

«È l'effetto dei calcoli previsti da norme nazionali che contemplano i valori dei fuori norma registrati, seppur saltuariamente, nella stazione balneare dal 2019 e 2020 e le cui controprove hanno spesso riscontrato valori nella norma con conseguente revoca dei divieti», fanno sapere dagli uffici comunali. Sembra un controsenso, ma è la legge. L’Arpas mette a confronto i prelievi degli ultimi quattro anni e poco importa se, nel frattempo, le criticità sono state superate. Il tratto di litorale più a ridosso del porto turistico dovrà restare off-limits, «con esami ripetibili solo al termine della stagione balneare». Tutti gli altri punti del lungomare Lido analizzati, invece, sono passati a pieni voti con la qualifica di qualità d’eccellenza.

La storia si ripete

San Giovanni fu oggetto di divieto di balneazione già nel 2015 e poi nel 2020. Mentre nel 2021 e 2022 i valori sono rientrati nella norma dopo una serie di attività di monitoraggio messe in campo da Abbanoa. «Gli uffici comunali mantengono in piedi comunque le interlocuzioni con l'agenzia regionale di monitoraggio affinché i divieti vengano resi attivi relativamente allo stato di fatto e non su calcoli relativi a situazioni pregresse, addirittura di tre anni fa, che non fotografano lo stato di qualità attuale delle acque», spiega il sindaco Conoci. Da diverso tempo le analisi dell'Arpas in quel tratto del Lido non rilevano presenza di enterococchi e escherichia coli. Merito di una accurata indagine, portata avanti attraverso delle video ispezioni, con cui si era riusciti a individuare gli allacci abusivi che causavano l’inquinamento delle acque.

Lavori in corso

«In questi giorni Abbanoa sta portando avanti le attività, più volte richieste e sollecitate dall'Amministrazione comunale, per rimettere in definitiva funzione lo scarico sottomarino autorizzato nello specchio acqueo antistante il molo di sopraflutto, in modo da risolvere definitivamente la problematica nell’area di San Giovanni», proseguono dal Comune.

