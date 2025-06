San Giovanni, riapre la spiaggia inclusiva 

Arrivano in carrozzina, col bastone bianco dei non vedenti, mano nella mano assieme a parenti e amici. Ma anche con le proprie gambe, senza bisogno di aiuto: giovani e meno giovani, muraveresi e non. È il popolo della “spiaggia inclusiva” inaugurata il 21 giugno a San Giovanni - il tratto di costa più vicino a Muravera – dall’associazione Domu Mia. Un’inaugurazione - dopo lo scontro di due anni fa col Comune di Muravera che portò ad uno stop nel 2023 e all’apertura in ritardo la scorsa estate – che si è svolta in un clima festoso «anche se – sottolinea Ninni Santus, presidente di Domu Mia – ci dispiace notare che nessun amministratore comunale, nonostante gli inviti che abbiamo inoltrato, si è fatto vedere». Santus specifica che il riferimento è «a tutti i Comuni del Sarrabus, non solo a Muravera. Questo è un progetto che riguarda l’intero territorio e, senza polemica, mi preme ancora una volta invitare gli amministratori ad interessarsi del problema. Per avere una o più spiagge davvero inclusive serve l’aiuto dei Comuni e anche dei sacerdoti. Ecco, neanche loro c’erano».

I servizi

Il popolo della spiaggia inclusiva “libera, gratuita e accessibile” è variegato: muraveresi, villaputzesi, sanvitesi. E poi dal Gerrei (Villasalto, soprattutto) con richieste persino dal cagliaritano. Al centro della spiaggia c’è la stessa grande pedana in legno dello scorso anno, appena rimontata. Poi le passerelle, gli scivoli, i gazebo per l’ombra. E ancora le sedie job (una nuova di zecca) per consentire a chiunque di fare il bagno. «Pensate che – aggiunge Santus – una signora lombarda che vive a San Priamo ci chiedeva in continuazione notizia sull’apertura perché nel 2024, grazie a noi, è riuscita a realizzare il suo sogno, e cioè fare il bagno al mare».

Da parte del Comune di Muravera, in ogni caso, c’è stata la pronta disponibilità a concedere il patrocinio gratuito (senza non sarebbe stato possibile aprire la spiaggia) e a posizionare i bagni chimici. «Ci servirebbe anche l’acqua – conclude Santus – speriamo facciano il collegamento». L’obiettivo di Domu Mia è quello di replicare la spiaggia inclusiva in altre località, magari a Villaputzu e a Costa Rei: «L’inaugurazione dell’area inclusiva stavolta – dice Andrea Camedda, uno dei volontari di Domu Mia – ha coinciso con il quarto compleanno della nostra associazione. Non era scontato fare tutto quello che abbiamo fatto. Siamo contenti e cercheremo di offrire sempre più spiagge inclusive libere e gratuite». Nel frattempo quella di San Giovanni è già bella viva dalla mattina alla sera: si sta all’ombra, c’è un po’ di musica, qualcosa da mangiare e americcedu - dicono in coro - unu bellu friscu.

