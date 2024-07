San Giovanni, oggi la messa e il corteo 

Una dopo l’altra, sedute su un calesse che sembra uscito da una fiaba, le sette traccheras, arrivano in casa dell’obriere Nicola Deiana. Ognuna di loro, Angelica Ruggeri, Miriam Deiana, Martina Pau, Beatrice Casti, Benedetta Pani e Sofia Longoni, porta in dono all’obriera Andreina Pillai, un gigantesco “gatò”, i castelli di zucchero che saranno benedetti oggi.

È uno dei momenti più intensi dei festeggiamenti in onore di San Giovanni Battista, accompagnato dai mutetus a trallallera cantati dalle sette ragazze che si sono preparate fin dallo scorso febbraio.Sono i festeggiamenti del sabato di questa tradizione antica che si tramanda da generazioni. Le sette giovani si accomodano poi nella grande tracca a forma di nave e da qui guidano il corteo che da via Sciesa arriva fino a Sant’Andrea. Dietro, l’obriere e l’obriera, elegantissima, nel calessino seguito da tutti gli altri carri e calessi a percorrere via Fiume, Sant’Antonio, Merello, piazza IV Novembre e via Leonardo da Vinci per arrivare al parco Parodi a Sant’Andrea dove sono accolti dallo spettacolo pirotecnico.

Oggi il giorno clou. Alle 10,30 ci sarà messa celebrata da don Andrea Secci e animata dal coro Clara Voce, al parco Parodi davanti alla chiesetta di Sant’Andrea interessata dai lavori di restauro e poi da qui alle 19 la partenza del corteo con la tracca, carri e calessi, con il gruppo folk Città di Quarto e quello Fedora Putzu di Selargius e Sa Roda di Siurgus Donigala che attraverso la litoranea, torneranno in via Sciesa. Traffico chiuso i via Leonardo da Vinci per il tempo del passaggio della sfilata. E in piazza IV Novembre ci sarà la distribuzione dei pirichittus de bentu, i dolci della festa.

