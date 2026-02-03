San Giovanni, nuova vita per il ristorante 

Far ripartire l’ex ristorante Marina Giò, uno dei simboli di Muravera negli ultimi vent’anni. E poi gli altri due stabili comunali della Marina di San Giovanni, quelli adibiti a bar e a servizi (bagni e docce). Tutto chiuso da oltre un anno, da quando cioè il precedente gestore ha lasciato gli stessi locali (in anticipo rispetto alla scadenza naturale che era stata stabilita per gennaio 2026).

Il bando

In base agli indirizzi della Giunta comunale, i locali saranno affidati in concessione attraverso un bando per un minimo di sei anni (ma è probabile che si arrivi sino a 12) mentre «gli interventi necessari per l’avvio e la gestione dell'attività di bar e ristorante saranno posti interamente a carico del concessionario». Fra questi «la riqualificazione dei fabbricati e dell’area circostante (cura del verde compresa) e la sistemazione e gestione dei bagni pubblici da mettere a disposizione dei frequentatori del litorale». Sarà inoltre stabilito un canone annuo da versare al Comune (con la gara si andrà presumibilmente al rialzo rispetto all’importo che stabiliranno gli uffici) e anche l’obbligo di tenere aperto 12 mesi l’anno per l’intera durata della concessione.

In campo

«Nonostante qualche intoppo – sottolinea il sindaco di Muravera Salvatore Piu – noi non ci fermiamo. Il bando di gara sarà predisposto nelle prossime settimane. Anche se non sarà facile, contiamo di aggiudicare i locali per l’estate. Dipenderà anche dai cittadini. San Giovanni è una priorità per Muravera».

Per quanto riguarda gli intoppi c’è da risolvere, fra le altre cose, la questione della fine anticipata della precedente gestione. Questione complicata che potrebbe sfociare in un procedimento giudiziario (per questioni economiche) «anche se – viene riportato nella delibera in cui la Giunta chiede il supporto di un legale - è auspicabile una definizione bonaria della vertenza».

In spiaggia

Sempre a San Giovanni da questa estate dovrebbe entrare in funzione anche un nuovo chiosco-bar amovibile, nell’area comunale dove un tempo c’era l’Esagono. E poi c’è il progetto da oltre mezzo milione di euro per la riqualificazione dell’intero litorale. Cinque gli interventi previsti: pavimentazione durevole negli sterrati, riorganizzazione degli spazi per la sosta delle auto, manutenzione dell’impianto di illuminazione, nuovi servizi igienici, creazione di slarghi lungo la passerella per la sosta e il fitness. «L’idea – spiega l’assessore all’urbanistica Federico Lai, architetto di professione – è quella di tutelarlo e aumentarne la fruibilità turistica». Tutti interventi che – assieme alla ripartenza del ristorante e del chiosco - dovrebbero far sì che la Marina di San Giovanni diventi un’attrazione per residenti e turisti a luglio come a febbraio.

