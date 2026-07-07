San Giovanni, niente film 

La rassegna cinematografica “Ritratti di donna”, promossa dall'associazione Tzur che riunisce i residenti della borgata marina di San Giovanni di Sinis e che avrebbe dovuto iniziare domani è stata rinviata a data da destinarsi.

Questo perché la piazza De is ballus, dove si sarebbe dovuto svolgere l'evento, è attualmente occupata dagli spettacoli che si sarebbero dovuti tenere nel teatro di Tharros e che invece sono stati spostati nel centro della borgata da quando il palco è stato messo sequestrato a seguito di un incidente avvenuto nei giorni scorsi. ( s. p. )

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