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La festa.
27 luglio 2026 alle 01:09

San Giovanni, la tracca di ritorno alla casa dell’obriere 

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Suoni e colori invadono la strada del mare. Come da tradizione, nella tarda serata di ieri il corteo storico della festa di San Giovanni ha percorso via Leonardo da Vinci, litoranea per Villasimius, di ritorno dal parco Parodi verso la casa dell’obriere Stefano Campus in via San Salvatore. In testa la grande tracca a forma di vela con le sette traccheras a intonare i goccius; dietro, la lunga scia di carri e calessi con gli obrieri Stefano Campus e sua moglie Daniela Porcu e gli obrieri di ieri. In coda il camion con il carico più prezioso: i sette enormi gateaux donati da ciascuna tracchera all’obriera insieme a una grande torta.

All’arrivo in piazza IV Novembre quando ormai è buio, la distribuzione dei piricchitus.Le celebrazioni sono cominciate dalla mattina con la messa al parco Parodi e la piccola processione sempre nella zona. Tra i più emozionati, e non poteva essere altrimenti, i parenti delle giovani traccheras. Mamme, papà e nonni, elegantissimi per l’occasione che hanno accompagnato le ragazze passo per passo. La festa va avanti fino a mercoledì. Oggi alle 18, in via San Salvatore, ci sarà il taglio e la degustazione della torta e di un gateaux. Nei giorni successivi il taglio degli altri gateaux seguito dagli spettacoli musicali. ( g.da. )

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