San Giovanni, in grotta tra le polemiche 

«Riconosciamo il bene che il Consorzio sta apportando alla comunità con la gestione della grotta ma non accettiamo che persistano i gravi abusi già segnalati due anni fa. Su vari aspetti Comune e Consorzio hanno nascosto la verità alla popolazione». Da due anni Salvatore Pianu, pensionato 73enne, conduce a colpi di interrogazioni, accessi agli atti e vari incontri in Municipio con un legale al seguito, una piccola guerra contro il Comune ed il Consorzio Natura Viva Sardegna, sodalizio che gestisce la grotta dal 2020.

La disputa

Una disputa in nome della “frescura” dato che il pensionato usa combattere l’afa estiva trascorrendo, insieme a vari amici, tanto tempo negli ampi spazi dell’ingresso sud della grotta e la “convivenza” con i gestori del consorzio (presenti ogni giorno dalle 9 alle 19) si è fatta sempre più difficile, tanto da spingere Pianu a costituire il comitato “Pro grotta di San Giovanni”. Tutto è iniziato circa due anni fa: Pianu contestava il fatto che la corrente per l’illuminazione della grotta fosse ancora a carico della comunità nonostante la convenzione prevedesse dopo quattro anni consumi a carico del Consorzio. Le risposte del Comune non sarebbero state chiare e da allora si sono susseguite infinite contestazioni sulla gestione del sito. Le principali riguardano il solo bagno esistente per il pubblico, carte e mappe illeggibili inviate dal Comune sull’estensione della gestione del consorzio sul compendio, il malcontento per le due recinzioni dell’ingresso («la prima è abusiva, dov’è il progetto d’installazione? va eliminata»), e soprattutto il diritto di accedere al sito anche in mancanza dei gestori presenti: «La grotta è di tutti e ci sono le telecamere - sbotta Pianu - perché mai non possiamo accedere quando ci pare?». «Tutto è regolare, - dice il presidente del consorzio Fiorenzo Casti -, ci sono vari sovraenti che verificano e per la corrente abbiamo installato un contascatti, ma ben venga il controllo del cittadino, che l’altro è un nostro tesserato, su un bene pubblico. Sia però chiaro che questo è un compendio unico e dal gran valore e sarà tutelato da chi infama o lede onestà e operato di chi lo gestisce».

Il Comune

Allarga le braccia la sindaca Isangela Mascia: «La grotta è di tutti? Anche il Colosseo ma non credo si possa entrare quando è chiuso. E di certo non torneremo al passato con la grotta alla mercè di tutti. Al signor Pianu abbiamo risposto in tutti i modi ma se ha prove di abusi o reati si rivolga alla Giustizia. Lo farà anche il Comune se ravviserà dichiarazioni o scritti infamanti».

RIPRODUZIONE RISERVATA