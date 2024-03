San Giovanni, «Il canale inquina, tombiamolo» 

Si avvicina l’estate e sulla spiaggia urbana di San Giovanni come una spada di Damocle pende il divieto di balneazione 2024. Dipenderà molto dall’esito delle analisi dell’Arpas nel tratto di mare dove sfocia il canalone per la raccolta delle acque bianche. Una condotta che non raccoglie solo le acque di prima pioggia, ma purtroppo anche gli allacci abusivi di qualche condominio. Non è un mistero, infatti, che dal canalone finiscano in mare liquami fognari, proprio all’ingresso del lungomare Lido, inquinando le acque con la presenza di enterococchi e escherichia coli. «È uno dei più gravi danni economici e d’ immagine che si possa fare ad una cittadina turistica con vocazione balneare», commenta Marcello Meloni, imprenditore algherese, che ha già proposto di tombare il canale di San Giovanni, realizzando una vasca di raccolta da dove poi rilanciare le acque reflue verso la stazione di pompaggio di via Degli Orti. Una volta bonificata la spiaggia di San Giovanni, infatti, sempre secondo l’imprenditore, si potrebbe riqualificare: «Il tanto atteso water front con nuovi chioschetti fronte mare». Lo scorso anno il divieto di balneazione aveva interessato uno specchio di mare di 700 metri, in una zona ad alta concentrazione di alberghi e di case-vacanza. (c. fi.)

