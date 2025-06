San Giovanni, festa e fede nel novenario 

Ricco programma di eventi a Ghilarza per i festeggiamenti in onore di san Giovanni nel novenario campestre. Giovedì alle 19 con partenza della chiesa parrocchiale, i fedeli accompagneranno il simulacro del santo in processione nel novenario dove tutte le sere, alle 20, saranno celebrate la novena e la messa. Sabato (si replicherà anche il 28) alle 20.30 sarà proposto il tradizionale “giro del santo”, con il simulacro che sarà portato nel novenario fermandosi casa per casa, accompagnato dai “gosos”. Martedì alle 11 la processione e la messa, mentre per domenica 29 alle 11 è previsto il rientro del simulacro in paese. Cinque le serate organizzate dal Comitato per i festeggiamenti civili. Venerdì alle 22.30 saranno proposti balli in piazza con i “Fantasias de ballos”, sabato “2chitarre” in concerto, domenica a partire dalle 19 si terrà la seconda edizione di “Calici sotto le stelle”. «Una degustazione di vini dell’Agricola Niuge e tenute Asinara, panini e calamari fritti della gastronomia di Salvatore e l’accompagnamento musicale di Matteo Scano» spiegano gli organizzatori. Martedì 24 l’appuntamento, dalle 21, è con le sfide tra i quattro novenari di Ghilarza, si chiude sabato 28 alle 22.30 con i balli in piazza con Mattia Marras, poi dj Agus. ( a.o. )

