San Giovanni, faglia sotto osservazione 

Il destino della borgata di San Giovanni di Sinis è appeso a dei sensori di altissima precisione che, nelle prossime settimane, verranno installati nella parte alta della marina, dove le scalinate che conducono alla spiaggia sono distrutte e inagibili e dove è presente la lunga faglia che potrebbe far crollare in mare parte del costone. La novità è stata resa nota ieri mattina dal sindaco di Cabras, Andrea Abis, durante il sopralluogo con la protezione civile regionale lungo la costa che il maltempo delle ultime settimane ha messo in ginocchio. «Si tratta di una strumentazione elettronica che ci permetterà di valutare lo spostamento e il movimento del masso franoso - spiega il sindaco -, solo dopo potremo capire se gli accessi potranno essere rimessi in sesto e quindi se permettere anche l’ingresso dei vacanzieri».

Il meccanismo

La strumentazione verrà installata nel costone sotto la torre di Tharros, attualmente interdetto a causa del rischio crollo. «Si tratta di un intervento importante e necessario per capire come muoverci in vista dell'estate che sta arrivando», spiega Abis, mostrando ai funzionari della Protezione civile i danni causati dal maltempo. «Siamo in contatto con diverse aziende in tutta Italia. Voglio tecnici esperti sul posto: la sicurezza delle persone non è uno scherzo. Se il movimento sarà pari a zero, come mi auguro, saremo in grado di ripristinare subito le scalinate in legno e rendere nuovamente accessibile la spiaggia. Se invece l'esito non sarà positivo, la spiaggia resterà chiusa, ma io sono ottimista». Per ora, gli unici che possono sostare vicino al mare sono gli archeologi. Anche ieri mattina, una squadra della Soprintendenza ha recuperato e pulito tutti i reperti venuti alla luce a causa delle mareggiate.

Le altre spiagge

Ieri la Protezione civile ha osservato anche i danni causati nell’altra parte della borgata, la zona bassa, dove le scalinate che portano alle spiagge sono state completamente distrutte. Il sopralluogo è stato fatto anche a Mari Ermi, dove il ponte in legno per accedere al litorale, costato al Comune 120 mila euro, è da rifare. Mario Uda, funzionario della Protezione civile della Provincia di Oristano, ha documentato le criticità: «Siamo qui su richiesta del Comune per verificare da vicino i danni causati dalle mareggiate e dalle piogge continue delle settimane scorse, che hanno provocato fenomeni erosivi. Poi esamineremo la conta dei danni che ci comunicherà lo stesso Comune per avere il rimborso». Le risorse serviranno per ripristinare tutti gli accessi alle spiagge: «Che per forza il Comune deve anticipare - spiega Abis -. Per ogni accesso stiamo predisponendo un progetto dettagliato di ripristino. Spero che la Regione possa includere Cabras tra i casi che potranno avere accesso al finanziamento legato al ciclone Harry. Del resto stiamo parlando dello stesso evento. Per rendere fruibile nuovamente la costa serviranno almeno 250 mila euro».

