San Giovanni Evangelista, nuovo sagrato  

Procedono a ritmo spedito i lavori nel sagrato della chiesa di San Giovanni Evangelista, dove già si intravede la sistemazione della parte antistante l’edificio e che fino a poco tempo fa era ancora un grande sterrato.

L’intervento che ha preso il via alcuni mesi fa, riguarda la sistemazione degli accessi della chiesa, compresa la grande scalinata di ingresso. L’opera è portata avanti grazie a un finanziamento di 236 mila euro. Lo aveva concesso la Regione nel 2018 ma finora i soldi non erano stati ancora utilizzati. È stata l’attuale amministrazione a sbloccare tutto mentre la stessa parrocchia aveva comunicato di essere disposta a recedere dalla concessione in diritto della superficie delle aree concesse a suo tempo dall’amministrazione, dando l’ autorizzazione alla realizzazione delle opere previste.È un periodo di grandi lavori per le chiese cittadine. È in dirittura di arrivo anche l’intervento di messa in sicurezza nella chiesetta di Sant’Andrea al Parco Parodi dove tempo fa era crollato un muro laterale e il mese scorso sono stati aperti i cantieri per il completo restauro della chiesetta di San Benedetto in via Marconi. L’intervento, finanziato con 200mila euro stanziati da Regione e Comune e 13 mila raccolti dai residenti, prevede il rifacimento del tetto e dell’interno compresi arredi, intonaci, pavimenti e impianti.

RIPRODUZIONE RISERVATA