San Giovanni Evangelista, ecco i fondi 

Poco più di 230mila euro per completare sagrato e scalinate della chiesa di San Giovanni Evangelista, a Pitz’e Serra. Risorse che il Comune ha deciso di anticipare, insieme al sì in Giunta del progetto di stabilità tecnico-economica.

Al centro della progettazione ci sono gli accessi dell’edificio di culto, compresa la grande scalinata d’ingresso, rifinanziati nel 2018 da parte della Regione e finora mai utilizzati. Dopo la situazione di stallo che dura da anni, si sblocca quindi un’altra partita ripresa in mano dall’attuale esecutivo comunale che - in attesa di incassare ufficialmente le risorse regionali - ha deciso di anticipare il finanziamento necessario per il restyling, 236mila euro in tutto. Decisivo anche il documento firmato dal parroco della chiesa di Pitz’e Serra, dove viene comunicata la disponibilità a recedere dalla concessione in diritto della superficie delle aree avute a suo tempo dall’amministrazione, dando autorizzazione alla realizzazione delle opere previste. Lavori che nei prossimi mesi, dopo il sì al progetto esecutivo, verranno affidati e realizzati. Quella di Pitz’e Serra è una delle tante chiese inserite nel piano di restauro dei luoghi di culto della città. Un percorso iniziato con la chiesetta storica di Sant’Agata, liberata di recente dai ponteggi, e che prosegue con il piccolo tempio romanico San Pietro di Ponte incastonato nella parte monumentale del cimitero di via Marconi.

In programma anche la ristrutturazione della chiesa di Flumini e di Sant’Andrea, quella di San Benedetto, insieme alle parrocchie campestri.

