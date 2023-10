San Giovanni Evangelista al traguardo 

Il conto alla rovescia è iniziato: l’obiettivo è di finire i lavori nella chiesa di San Giovanni Evangelista a Pitz’e Serra entro Natale per dare ai fedeli della parrocchia feste di fine anno senza i cantieri.

L’intervento prevede soprattutto la messa a nuovo del sagrato compresa la grande scalinata d’ingresso, grazie ai fondi rifinanziati nel 2018 da parte della Regione e finora mai utilizzati. Per sbloccare l’iter burocratico l’amministrazione aveva provveduto, sin dal 2022, a destinare proprie risorse provenienti dall’avanzo di bilancio per un importo complessivo di 236.416 mila euro a copertura integrale degli interventi. E c’è anche la possibilità che si riesca a reperire altri fondi per piccoli interventi migliorativi, come rivestimenti murari e fioriere.

È una storia infinita questa di San Giovanni Evangelista, che da anni attende appunto la fine dei lavori. La chiesa, di aspetto del tutto diverso dagli altri edifici di culto cittadini, è frequentata da tantissimi fedeli e ogni anno proprio in occasione delle festività natalizie, ospita anche importanti mostre. Tra queste quella dei presepi del mondo, che ha affascinato centinaia di visitatori per la raffigurazione della natività in tanti materiali e composizioni.

RIPRODUZIONE RISERVATA