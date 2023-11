San Giovanni di Sinis è il nuovo set della sfilata di Marras 

Questa volta sarà una passerella speciale, autentica, intima, dove regna silenzio. Lo stilista algherese Antonio Marras non ha scelto un luogo a caso per registrare la presentazione della sua ultima collezione dal titolo Pre Fall Winter 2024, ma un luogo unico dove si respira un’aria magica: è l’antico villaggio di San Salvatore di Sinis. Borgo che negli anni settanta ha ospitato film importanti come Spaghetti-western e Giarrettiera Colt.

Marras, classe 1961, è in quelle vie strette e polverose che il 2 e il 3 dicembre racconterà la sua arte. Sentieri sterrati che portano alla piazza principale e che si animano solo una volta all’anno in occasione della Corsa degli Scalzi. Per evitare di intralciare le riprese il Comune di Cabras ha persino emanato un’ordinanza che vieta per quei due giorni il transito degli autoveicoli. «Per Cabras significa promozione, visibilità e arricchimento - ha detto il sindaco Andrea Abis - È un piacere ospitare in una delle nostre perle del territorio un progetto che porta la firma di un sardo conosciuto in tutto il mondo”.

