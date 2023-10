San Giovanni cambia faccia, la costa si fa bella per l’autunno 

Ci saranno anche degli attrezzi per fare ginnastica di fronte al mare di San Giovanni, negli slarghi che saranno realizzati lungo la passerella. E poi servizi igienici, parcheggi, tanto verde e nuovo impianto di illuminazione dalla peschiera sino all’ultimo spiazzo della strada sterrata (oltre il ristorante Marina Giò). È così – con un investimento di oltre mezzo milione di euro – che l’amministrazione comunale di Muravera sta ridisegnando la spiaggia più vicina al centro abitato. Un progetto che punta a rivitalizzare il lungomare tutto l’anno, inverno compreso.

Un nuovo chiosco

«Tra le altre cose – sottolinea il sindaco Salvatore Piu – sistemeremo in maniera definitiva la strada sterrata che conduce ai locali comunali dove ci sono servizi, bar e ristorante».

Sempre in quell’area sorgerà un nuovo chiosco al posto dell’ex esagono (demolito lo scorso anno): «Faccio un appello – aggiunge Piu – ai muraveresi imprenditori ma anche semplici cittadini: partecipate al bando per il nuovo chiosco e metteteci tutte le energie necessarie per fare di San Giovanni un gioiellino vivibile dodici mesi l’anno».

A seguire il progetto (affidato a professionisti esterni) è l’assessore all’urbanistica e ai lavori pubblici Federico Lai, architetto di professione: «L’idea – spiega – è di tutelare il lungomare e aumentarne la fruibilità turistica basandosi sull’integrazione e la valorizzazione delle specie vegetali». Cinque gli interventi principali: pavimentazione durevole negli sterrati, riorganizzazione degli spazi per la sosta delle auto, manutenzione dell’impianto di illuminazione, nuovi servizi igienici (oltre alla manutenzione di quelli esistenti), creazione di slarghi lungo la passerella per la sosta e il fitness. Interventi che – è l’auspicio dell’amministrazione – faranno della Marina di San Giovanni un’attrazione per residenti e turisti a luglio come a febbraio.

Ristorante sempre aperto

La spiaggia può già contare sul ristorante comunale sempre aperto grazie all’intuizione di Gianni Carta. Fu lui quasi vent’anni fa – sino ad allora ristoratore in Germania – a prenderlo in gestione (nessun altro lo voleva) e scommettere su una stagione non-stop: unico esempio a Muravera e Costa Rei, sino a oggi, di locale sulla spiaggia aperto tutto l’anno.

«La proposta era nostra»

Il progetto piace anche al gruppo di opposizione Obiettivo Muravera che però non risparmia le critiche all’amministrazione comunale: «In più occasioni – dicono i consiglieri guidati da Gianfranco Sestu – avevamo evidenziato come con il primo stanziamento, 180 mila euro, si potesse realizzare poco o nulla al netto delle spese di progettazione. Tutto questo a fronte di un'entrata da tassa di soggiorno oramai attestata ben oltre gli 800mila euro annui. Più volte in Aula abbiamo chiesto di implementare le somme per l'intervento ma siamo stati quasi derisi. Proseguono i cambi di opinione della maggioranza che fa proprie le proposte da noi avanzate nell'ultimo anno di mandato».

La Marina di San Giovanni non punterà solo su mare e spiaggia: proprio lì c’è la Torre dei Dieci Cavalli, la peschiera e una chiesetta campestre. Storia, archeologia, mare, cibo e – forse già dal 2024 – anche i servizi.

RIPRODUZIONE RISERVATA