Si tratta della festa di tradizione plurisecolare al quale sono particolarmente legati pastori e caprai e il mondo della campagne.

San Giovanni Battista viene celebrato a Quartu Sant’Elena il 24 giugno, nel giorno della sua nascita terrena, e quindi nell’ultimo week end di luglio con due suggestive processioni tra la città e la chiesa di Sant’Andrea. A caratterizzarla la presenza di sette adolescenti che su una tracca rendono omaggio al santo e all’obriere cantando muttettus a trallalera.

Giacomo Serreli ha ricostruito le fasi salienti della festa e i suoi rituali in uno speciale per la regia di Gianfranco Trudu in onda su Videolina oggi alle 21.

