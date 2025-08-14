É la festa di tradizione plurisecolare al quale sono particolarmente legati pastori e caprai e il mondo delle campagne. San Giovanni Battista viene celebrato a Quartu Sant’Elena il 24 giugno, nel giorno della sua nascita terrena, e quindi nell’ultimo week end di luglio con due suggestive processioni tra la città e la chiesa di Sant’Andrea.

A caratterizzarla la presenza di sette adolescenti che su una tracca rendono omaggio al Santo e all’obriere cantando muttettus e trallalera. Il giornalista Stefano Birocchi ha ricostruito le fasi salienti della festa e i suoi rituali in uno speciale per la regia di Gianfranco Trudu in onda su Videolina questa sera alle 21.