San Giovanni, aperta la scalinata  

Arrivare in spiaggia, nel tratto sotto la torre della borgata marina di San Giovanni di Sinis, ora è più semplice ma anche più sicuro. Da pochi giorni sono fruibili due delle tre scalinate in legno installate dall’amministrazione comunale di Cabras. Il progetto è stato finanziato tempo fa dalla Regione nell’ambito della Programmazione territoriale. «Non solo sono belle da vedere – commenta il primo cittadino di Cabras Andrea Abis – ma finalmente, per la prima volta, i bagnanti quando raggiungono quel tratto non rischiano di finire a terra e farsi male. Non è stato sicuramente un lavoro semplice. Prima dell’installazione delle strutture lunghe circa 80 metri, è stata messa in sicurezza tutta la zona attraverso diverse palificate. Tra pochi giorni sarà fruibile anche la terza scalinata». ( s.p. )

