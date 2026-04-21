«San Giovanni, allarme liquami» 

L’allarme lanciato dal Gruppo d’intervento giuridico riporta al centro una ferita antica del sistema lagunare oristanese. Su segnalazione di residenti, il Grig ha chiesto «verifiche sulle acque torbide e maleodoranti del canale san Giovanni e la verifica relativa a eventuali scarichi non controllati», coinvolgendo ministero dell’Ambiente, Provincia, Comuni di Oristano e Santa Giusta, Arpas, carabinieri del Noe e Corpo forestale. Le autorità stanno già svolgendo i sopralluoghi, l’ufficio Ambiente della Provincia verificherà l’eventuale presenza di anomalie negli scarichi; Arpas interverrà se emergeranno incongruenze, mentre il Corpo forestale conduce le proprie indagini. Il punto, però, non è solo il fenomeno di questi giorni.

La storia

Il canale san Giovanni racconta una storia lunga, stratificata, mai davvero chiusa. Nasce infatti come un rio collegato al compendio lagunare di Cabras, entra a Oristano in gran parte tombato e riemerge nella zona di Sa Rodia, dietro l’ospedale, dove si allarga e assume la configurazione attuale prima di dirigersi verso lo stagno di Santa Giusta. Per decenni questo asse ha rappresentato un asse di raccolta delle acque della città ma anche dei campi. Oggi la rete depurativa avrebbe dovuto archiviare quella stagione, ma la percezione sul territorio racconta una fragilità mai del tutto superata.

Le diversità

Le immagini mostrano una differenza evidente di colore e densità tra l’acqua del canale e quella dello stagno, proprio nei punti in cui il sistema sfoga, compresa la zona della ex peschiera fronte porto. Ed è qui che affiora un elemento rivelatore. La Cooperativa dei pescatori di Santa Giusta, guidata da Emanuele Cossu, da anni tiene chiuse le paratie di su Sproni, proprio nel punto di contatto con il canale.

I controlli

«Dentro lo stagno avvengono regolarmente controlli sanitari legati alla classificazione delle arselle e della vongola verace sarda e i dati stanno dando in questi giorni esito positivo, senza inquinamento», osserva Cossu, a conferma del fatto che lo specchio d’acqua interessato mantiene parametri compatibili con la raccolta. Ma proprio quella gestione prudente delle paratie racconta una memoria concreta del rischio. In passato, aggiunge il presidente, «l’apertura di quel varco è stata associata a squilibri ambientali pesanti, fino a grandi morie di pesce».

Il depuratore

A poche centinaia di metri inoltre c’è il vecchio depuratore di Oristano, gestito dal Consorzio industriale e sottoposto a controlli serrati, uno dei nodi infrastrutturali più sensibili dell’area urbana. La Regione stessa tentò circa trent’anni fa di collegare con un sistema idraulico il depuratore con lo stagno per l’adduzione di acque dolci pulite, ma quell’impianto, lungo la strada consortile, non è in funzione. La denuncia del Grig tocca dunque un equilibrio ambientale delicatissimo, una laguna a ricambio idrico limitato, segnata da decenni di trasformazioni, pressioni e sottovalutazioni. E ricorda che da quel canale non passa solo acqua.

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