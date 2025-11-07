San Giorgio, un premio ai piccoli alunni di Suelli 

Cerimonia di premiazione ieri pomeriggio nell’aula magna del seminario vescovile per l’edizione numero 31 del Premio Letterario San Giorgio vescovo. La giuria era composta dal presidente Anna Maria Piga e dai giurati Alessandra Carta e Giacomo Mameli.

Per la sezione dedicata alle opere edite di Saggistica il premio è andato a Daniela Manca con Novilunio di tempesta al villaggio.

Per la sezione Cortometraggi è risultato vincitore Nuragic Experience, della cooperativa La Nuova Luna, presentato da Salvatore Acampora. La sezione Fotografia ha visto prevalere il libro Transumanza, di Anna e Fabrizio Piroddi.

Nella sezione Scuole e associazioni culturali riconosciuto il lavoro della scuola dell’Infanzia di Suelli che ha raccontato attraverso i disegni la vita di San Giorgio. Il premio è stato ritirato da Matteo Pilia, uno degli insegnanti.

La serata è stata coordinata da Anna Maria Piga, presidente dell’associazione culturale Sarda Ogliastra. L’accompagnamento musicale è stato curato dagli allievi della Scuola civica di musica.

Il vescovo Antonello Mura ha concluso la serata che ha ospitato la presentazione del libro di Giacomo Mameli, Pedrito, lamette a Caracas, fiori a Orgosolo.

