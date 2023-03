San Giorgio, un cammino da valorizzare 

Si chiama “SantruJosci” l’associazione culturale intitolata a San Giorgio Vescovo di Suelli e della Chiesa Barbariense nata per promuovere le attività inerenti la ricerca e la costituzione di un vero cammino di fede. L’obiettivo è inserire nel progetto tutti quei siti e le comunità che sono stati solo sfiorati dalla presenza di San Giorgio.

Nel piccolo centro della Trexenta è particolarmente sentita la devozione nei confronti del santo patrono. L’associazione, presieduta da Gino Di Virgilio, si impegna a organizzare convegni, conferenze, congressi, studi e seminari per la valorizzazione e la tutela del cammino di San Giorgio.

La programmazione delle attività è già stata avviata: il loro scopo non è solo devozionale, ma anche culturale e di ricerca storica. Nei giorni scorsi nella chiesa del Carmine, si è tenuta la conferenza sulle tecniche di indagine non distruttive del sottosuolo riguardante il piazzale, la chiesa del Carmine, la Parrocchia di San Pietro e il Santuario di San Giorgio. È intervenuto, tra gli altri, il professor Gaetano Ranieri, già ordinario di Geofisica presso l’Università di Cagliari. Sono in programma nuove iniziative di tipo culturale e devozionale. (sev. sir.)

