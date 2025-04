San Giorgio, tra fede e musica 

Una festa di san Giorgio come sempre: preghiere ma anche colori, grida e gioia. Senza farsi mancare un po’ di musica. Se il lutto per la scomparsa terrena del Papa c’era ed è sicuramente sentito, infatti qualche voce anche sui social si è fatta sentire per chiedere un annullamento o una versione più sobria, il sentire comune più forte era per portare avanti la festa come previsto.

Spettacolari come sempre i costumi dell’associazione i Nuraghi, che ha previsto per maggio anche una mostra che si terrà a casa Ofelia. Il cocchio trainato dai buoi, grazie alla collaborazione affezionata di Fabrizio Poddesu, ha percorso come sempre le vie del centro. E poi si è fatta sentire la musica della banda Verdi, che da poco tempo schiera anche alcuni nuovi elementi, tutto per dare quel senso di gioia e letizia che ha caratterizzato l’evento, nel rispetto del sacro. Addirittura qualcuno ha lanciato pure qualche botto. Grande presenza di pubblico anche al concerto di Claudia Aru nella piazza, che ha fatto ballare e cantare tutti.

