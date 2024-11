San Giorgio, parco attorno alla chiesa 

Occorrerà attendere il parere positivo della Conferenza dei Servizi per l’avvio del progetto di riqualificazione dell’area intorno alla chiesa campestre di San Giorgio. L’Unione dei Comuni del Parteolla ha convocato la conferenza semplificata che dovrà pronunciarsi entro il 7 gennaio. Il progetto ha già ottenuto il via libera dall’assessorato regionale all’Agricoltura con l’accoglimento della richiesta di sospensione degli usi civici presentata dal Comune.

Lo spazio, di proprietà del Comune, è nella disponibilità della parrocchia di San Pantaleo che lo utilizza per pochi giorni all’anno per la festa di San Giorgio che a fine maggio richiama centinaia di fedeli da tutto il Parteolla pronti a percorrere 9 km a piedi per raggiungere la chiesa campestre. Il progetto ha ottenuto un finanziamento di 150mila euro dal Pnrr. La Diocesi verserà alla casse comunali un canone annuo di 550 euro. (c. z.)

