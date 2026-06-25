San Giorgio Martire, quattro giorni di festa 

Quattro giorni di festa, a Quartucciu, in onore di San Giorgio Martire. A partire da oggi e fino a lunedì celebrazioni, appuntamenti religiosi, musica e tradizioni in onore del patrono. Un evento molto sentito dalla comunità, spiegano Gianni Cogodi, presidente del comitato San Giorgio, e il coordinatore Marco Paolucci, che da mesi guidano l’organizzazione in collaborazione con la parrocchia e le associazioni sotto il patrocinio del Comune.

Il lavoro corale

«Organizzare una festa così sentita richiede un grande lavoro corale», sottolineano. «Per questo motivo vogliamo ringraziare il nostro parroco don Elvio Puddu per l’appoggio incondizionato che ci ha garantito fin dal primo momento. Un grazie immenso va anche a tutta la popolazione di Quartucciu, che ha risposto con straordinaria generosità durante la tradizionale questua, e agli sponsor che con il loro prezioso contributo hanno sostenuto il nostro progetto».

La processione

Domani il cuore delle celebrazioni. Alle 19 don Elvio Puddu celebrerà la santa messa, e a seguire la processione: il simulacro di San Giorgio Martire, trasportato sul caratteristico carro portato dai soci del comitato, attraverserà le vie del paese, accompagnato dalla banda musicale Santa Cecilia, dai gruppi in abito tradizionale e dalle associazioni locali come i gruppi folk Is Prendas e Su Beranu. Le celebrazioni religiose proseguiranno domenica con la funzione alle 10, lunedì alle 19 la messa di ringraziamento. Accanto agli appuntamenti religiosi, anche spettacoli, mostre e musica. Da stasera a lunedì, è aperta la mostra “Trame di Stile”, ospitata negli spazi della DoMus Art a cura del “Salotto di Lady Anna”. Domani sera, dopo la benedizione finale, il cielo si illuminerà con i fuochi d’artificio, seguiti dall’esibizione del gruppo folkloristico Lakanas.

“Tieni il tempo” sul palco

Domenica invece, spazio al gruppo musicale Cuba Libre con la partecipazione di Luca Espa. Infine lunedì, dopo l’estrazione della lotteria alle 21, il gran finale sarà affidato ai Tieni il Tempo, la tribute band degli 883 guidata dal quartucciaio Emanuele Sulis. «Il riconoscimento più grande e affettuoso però», concludono Marco Paolucci e Gianni Cogodi, «va senza dubbio a tutte le socie e i soci del comitato: una squadra di persone eccezionali che, animate da una grandissima passione, si sono spese senza sosta, giorno dopo giorno, con totale dedizione per la perfetta riuscita della festa».



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