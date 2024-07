San Giorgio,  lavori in pineta 

Hanno preso avvio i lavori per salvaguardare la preziosa pineta di san Giorgio dal rischio di eventuali roghi. «Un intervento necessario per proteggere il prezioso polmone verde, per la tutela e sviluppo delle piante autoctone e anche per difendere le prime abitazioni del paese, in caso di incendio», precisa il sindaco, Antonio Flore Motzo. Il Comune ha appaltato i lavori a una ditta specializzata di Allai per un importo di 71mila euro. Si tratta di un’opera di salvaguardia forestale e realizzazione di rete antincendio perimetrale, che dovrà essere manutenuta annualmente. Per l’intervento forestale è previsto il taglio degli alberi colpiti da agenti patogeni e loro distruzione tramite cippatura. Infine l’eliminazione totale della vegetazione aliena radicata nell'area come agave e acacia.

RIPRODUZIONE RISERVATA