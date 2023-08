San Giorgio,  finito il restauro 

Dopo sei mesi si è conclusa la prima fase del restauro della chiesa parrocchiale di San Giorgio, a Donori. Il progetto, redatto dall’architetto Terenzio Puddu, ha permesso di recuperare il prospetto originario della facciata principale con il ripristino dell’antico finestrone settecentesco a pianta rettangolare che in epoca più recente era stato sostituito con un’altra apertura esagonale.

Per il restauro, la parrocchia ha ottenuto un finanziamento di 150mila euro dalla Regione. L’intervento ha riguardato il risanamento del tetto, degli intonaci e dei canali di scolo: «Era questa la parte dei lavori più urgente per eliminare le infiltrazioni d’acqua che stavano arrecando gravi danni – spiega il parroco don Fabrizio Pibiri – ora rimangono da sistemare gli interni per riportare la chiesa agli antichi splendori. Speriamo di recuperare le risorse che servono per completare l’opera». (c. z.)

