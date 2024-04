San Giorgio, ecco i divieti per la festa 

Tempo di festa a Sestu per una delle solennità religiose più attese, quella di San Giorgio. La Polizia Locale ha diffuso l’elenco delle vie e piazze con divieti di sosta e di transito.

Oggi e mercoledì 24 divieto di accesso e di sosta nel piazzale Campioni d’Italia Cagliari Calcio 1969/70 dalle 12 alle 24, in Corso Italia vicino a via Dante e nella stessa via Dante, dalle 17 alle 24. Martedì 23 il gran giorno della festa: ci sarà il divieto di transito e di sosta in via Repubblica, nel solo lato adiacente piazza Giovanni XXIII, mentre la processione attraverserà le strade cittadine dalle 17 alle 19, e sarà vietato il transito in queste strade: via Repubblica, via San Gemiliano, via Parrocchia, Ponte San Pietro, via Scipione, via Dettori, via Cavour, via Umberto I, via Tripoli,via Fratelli Montgolfier, via Monserrato, piazza S. Antonio, Ponte Sant’Antonio, via Gorizia, via Verdi, via Monteverdi, via Tchaijkovskij, via San Giorgio, via San Giuseppe Calasanzio, via San Gemiliano.

