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Quartucciu.
01 luglio 2026 alle 00:36

San Giorgio da record, migliaia in piazza per salutare il patrono 

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I festeggiamenti in onore di San Giorgio si sono chiusi lunedì con una piazza che ha registrato un’affluenza da record. Per 5 giorni, Quartucciu ha dato vita ad una manifestazione che ha richiamato migliaia di visitatori. Grande partecipazione per la Santa Messa celebrata da don Elvio Puddu, seguita dalla processione con il simulacro del patrono lungo le vie del paese accompagnato dalle associazioni del territorio in abiti tradizionali.

La piazza è diventata protagonista. Spettacoli musicali, lo show pirotecnico e il gran finale con la tribute band degli 883 “Tieni il Tempo”, guidata dal cantante quartucciaio Emanuele Sulis. «Nemmeno nei sogni riesci ad immaginare un risultato così. La mia infanzia è legata alla parrocchia, in quella piazza con tanti amici che oggi non ci sono più ma che ieri ho portato con me sul palco», commenta Sulis. Tra le novità di questa edizione la mostra di moda “Trame di Stile”, allestita alla DoMusArt e curata da “Il Salotto di Lady Anna”. Una delle iniziative più apprezzate della locandina come confermato dai numerosi visitatori ogni giorno. Soddisfazione dal presidente del Comitato Gianni Cogodi e il vicepresidente Marco Paolucci, che hanno ringraziato il parroco, i volontari, gli sponsor, le istituzioni e l’intera cittadinanza. «È stata la festa di tutti. Un successo straordinario oltre ogni nostra più rosea aspettativa. Vedere la piazza e le strade così colme di persone è la risposta più bella a mesi di lavoro. Se tutto ha funzionato alla perfezione è merito della passione dei nostri volontari». (mat. cab.)
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