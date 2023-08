San Giorgio, cammino di fede e marketing 

Suelli si prepara a seguire le orme di san Giorgio vescovo, il primo santo camminatore di Sardegna. Verrà inaugurato il 4 ottobre prossimo il primo cammino religioso dedicato al santo, che ricalca il percorso di evangelizzazione da lui compiuto. Si partirà da Suelli , Comune capofila del progetto “Noi camminiamo in Sardegna”, e sede del santuario che contiene le spoglie del santo, per poi continuare verso Siurgus Donigala , Orroli , Nurri , Esterzili , Ussassai , Osini , Ulassai , Villagrande Strisaili , Talana , Urzulei e, per concludere, le campagne di Orgosolo . Duecento chilometri dalalla Trexenta fino all’Ogliastra.

Il Cammino non sarà solamente un’attrazione turistica. Il filo rosso che lega i Comuni che hanno aderito al progetto è la fede per il santo che, intorno all’anno 1000, a piedi, a cavallo, con la pioggia o con il sole, ha calcato per primo l’impervio cammino, evangelizzando e compiendo miracoli che ancora oggi sono vivi nella memoria delle comunità e dei fedeli. Per il debutto (dal 4 al 7 ottobre) sono stati invitati degli influencer sardi che si metteranno alla prova per quattro giorni e documenteranno le varie tappe del Cammino.

Territorio mappato

Il Comune di Suelli si è avvalso dell'aiuto di due ingegneri che hanno mappato tutto il territorio che verrà attraverso da fedeli, curiosi e sportivi, con un georadar. Le varie tappe saranno di 16/20 km e grazie a questo lavoro di mappatura è stata sviluppata un’applicazione, che verrà messa in funzione a breve, con la quale non solo si avrà una visione precisa del percorso da seguire, ma anche consigli per la salute e la sicurezza durante il cammino, e sugli indumenti adatti da indossare. Ma non solo. Al Cammino di San Giorgio ha collaborato anche l’Università di Medicina di Cagliari, che ha prodotto per l’occasione un dispositivo che verrà consegnato agli escursionisti e sarà in grado di monitorare i parametri vitali, le calorie bruciate e lo sforzo fisico.

Sulle tracce degli avi

«Ripercorreremo le vecchie strade battute dai nostri avi e dal nostro caro San Giorgio», dichiara il sindaco Massimiliano Garau: «Il Cammino è dedicato a tutti: famiglie con bambini, anziani, persone malate, disabili. Certo, ci saranno tappe più o meno difficoltose ma nel complesso sarà una passeggiata adatta a tutti. Si passerà dall’oro del grano trexentese al verde dell’Ogliastra. Lavoriamo da tanti anni a questo progetto: è un'opportunità turistica ma soprattutto una testimonianza storico-culturale».

