San Giacomo, tre giorni di grandi feste 

Per il patrono san Giacomo a Nuraxinieddu è festa grande: fede e piazza, processioni e spettacoli a cura dall’Associazione del presidente Daniele Codonesu. Giovedì alle 8 le strade del paese saranno addobbate con bandierine e rami di alloro; alle 21 balli sardi con l’organetto di Riccardo Murru e alle 22.30 discoteca con Sandro Azzena.

Il giorno dopo alle 15.30 “Sa circa maggiore” con la fisarmonica di Maurizio Sellero e alle 22 cabaret con Ignazio Deligia. Sabato dalle 18.30 alle 21 giochi per i bambini, alle 21.30 estrazione lotteria e a seguire commedia in lingua sarda “Compagnia di Ardauli” con l’opera “Imbologoso e trassasa” di Mario Deiana. Al termine i ringraziamenti del presidente uscente Codonesu e il saluto del designato per il 2026. Le manifestazioni si terranno nel parco comunale “Cadoni” in via Verona, ingressi gratuiti.

Per i riti religiosi, giovedì alle 19 novena e primi vespri. Venerdì, alle 7 la messa in onore del Santo presieduta da don Diego Tendas; alle 9.30 consegna della bandiera; alle 10 la processione col canto de “Is Coggius” e la fisarmonica di Giuseppe Pintus. Alle 10.30 la messa solenne presieduta dal canonico Antonino Zedda e animata dal coro “Canto e prego” di Nuraxinieddu. Al termine nel boschetto di via Cortis il classico rinfresco offerto a popolazione e ospiti. ( a. m. )

