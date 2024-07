San Giacomo, processioni e spettacoli 

Nuraxinieddu festeggia il patrono San Giacomo. Ricco il cartellone curato dall’Associazione e dal presidente Giacomo Andrea Perra. Mercoledì 24 alle 8 le strade del paese saranno addobbate con bandierine e rami di alloro; alle 22 tributo musicale a Vasco Rossi con il gruppo la Combrikccola. Giovedì 25 alle 15.30 “Sa circa maggiore” con la fisarmonica di Gianni Ore e alle 22 cabaret “Tutto esaurito” con Marco Piccu.

Venerdì 26 dalle 18.30 alle 21 giochi per i bambini, alle 19.45 spettacolo Pole dance –Asd Aeriel mi two con le allieve e l’insegnante Mara Serra. Alle 21.30 estrazione della lotteria, a seguire musica con il dj Antonello Paba. Infine i ringraziamenti del presidente uscente Perra e il saluto del designato per il 2025. Le manifestazioni si terranno nel parco comunale “Cadoni” in via Verona.

I riti religioni. Mercoledì alle 19 novena e primi vespri. Giovedì 25, alle 7 la messa in onore del santo; alle 9.30 consegna della bandiera; alle 10 la processione col canto de “Is Coggius” e la fisarmonica di Gianni Ore. Alle 10.30 la messa solenne presieduta dal parroco don Alejandro Garcia e il panegirico di don Marco Ruggiu. I canti del coro “Canto e prego” di Nuraxinieddu, saranno introdotti da Salvatore Deriu con un brano religioso in lingua sarda. ( a. m. )

