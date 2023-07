San Giacomo, musica e processioni 

Ritorna la grande festa di Nuraxinieddu in onore di san Giacomo. Il comitato del presidente Alessandro Secchi ha presentato un cartellone di prim’ordine, ricco di appuntamenti sacri e civili. Lunedì l’ultima novena e il vespro solenne aprono la giornata di martedì dedicata al Patrono Giacomo: alle 7 la messa, alle 9.30 la consegna di “sa crocoriga” e della Bandiera, alle 10 processione accompagnata da Is Coggios e la fisarmonica da Gianni Ore. Alle 10.30 la messa solenne celebrata da padre Paolo Contini e animata dal coro “Canto e prego” di Nuraxinieddu. Al termine nel boschetto di via Cortis verrà offerto un rinfresco.

Le manifestazioni civili si terranno nel parco comunale “Eugenio Cadoni”, che per l’occasione, e non solo, avrebbe meritato un’attenzione diversa dal Comune. Si parte domenica alle 22 col dj Sandro Azzena. Lunedì alle 22 musica col gruppo “Femminas”. Martedì 25, alle 16 “sa circa maggiore” con la fisarmonica di Gianni Ore; alle 22 cabaret con Alessandro Pili e nell’intervallo spettacolo pirotecnico di Matteo Oliva. Mercoledì, alle 20.30 “Pole dance” Asd Aeriel Mi two di Nuraxinieddu e le allieve di Mara Serra. Alle 21.40 l’estrazione della lotteria San Giacomo, a seguire la compagnia “Ammentos e Bisos” con la commedia “Affrinzos e broccas segadas” di Mario Deiana. La conclusione con il saluto “a ateros annus” del presidente Alessandro Secchi. ( a. m. )

RIPRODUZIONE RISERVATA