Castello e Marina sono i quartieri più battuti dai turisti, non foss’altro perché sono i più facilmente raggiungibili da chi sbarca da una nave da crociera o da chi arriva in città dall’aeroporto. Ma anche le strade strette e suggestive di Villanova iniziano ad essere sempre più presenti su Instagram. Via Sulis e piazza San Giacomo sono tra gli scorci più social.

