San Giacomo e Sant’Anna, la festa 

È iniziata con grande partecipazione la festa rionale di San Giacomo e Sant’Anna a Serrenti. Centinaia di fedeli si sono radunati per l’allestimento de Su Stabi che servirà per ombreggiare la piazza durante i quattro giorni di festa. «Nel fine settimana tra sabato e domenica - spiega il segretario del Comitato organizzatore Salvatore Melis - abbiamo rinnovato la nostra devozione e il nostro impegno partecipando a S’Arromadura, che costituisce un passaggio fondamentale». Come da tradizione, la raccolta si è conclusa con una cena frugale, durante la quale si è svolta la cerimonia di nomina dell’obriere per l’anno successivo. Nel corso della messa solenne in onore di San Giacomo, che sarà celebrata domani con la solenne processione, il nuovo obriere pronuncerà il giuramento di devozione ai santi e di impegno verso il rione, assumendo il compito di organizzare i festeggiamenti per il 2026. «L’obriere eletto all’unanimità con grande applauso, è Rossano Putzu – annuncia Melis – che ha accettato con orgoglio di rappresentare la comunità serrentese». Putzu raccoglierà il testimone degli obrieri uscenti: Fabrizio Atzori e Bruno Frau. La mattina seguente un corteo di carri addobbati a festa ha raggiunto i fedeli in piazza. Stasera con la cena “A sa patti” prendono il via anche gli appuntamenti del ricco programma civile.

