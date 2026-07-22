San Gemiliano, una festa tra balli e musica 

Continuano gli eventi a San Gemiliano a cura del Comitato. Stasera dalle 21, ingresso libero per tutti, l’appuntamento è dedicato ai balli sardi. Sabato alla stessa ora tocca alla sagra della lumaca, una prima volta a San Gemiliano, tutta dedicata a un cibo tradizionale, accompagnata dalla musica delle tribute band dei Litfiba. Domenica la serata sarà dedicata ai balli lisci, mercoledì alla musica dance, e giovedì al ritorno della musica sarda.

Intanto il Comitato è impegnato nell’organizzazione di nuovi eventi per l’estate, e nell’assegnazione dei loggiati, come piccole casette dove sedersi e mangiare, che vanno prioritariamente a chi le aveva già. «Il sagrato ci dà lo spazio per organizzare tante manifestazioni, e le idee ci vengono spontanee», commenta il presidente del comitato Ilario Corona, «ogni evento poi consente di raccogliere soldi per organizzare una festa di San Gemiliano a settembre che sia ogni anno più bella».

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