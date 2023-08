San Gemiliano  S’imbidu a Laconca  

Cinque minuti intensi, che hanno tenuto con il fiato sospeso la folla assiepata sul sagrato di Sant’Andrea. S’imbidu di San Gemiliano, seconda rassegna de is Festas de sartu, s’è concluso con l’aggiudicazione de “su giuali”, elemento tradizionale che rappresenta il giogo dei buoi, a Giorgia Laconca che ha offerto 650 euro. Dal comitato, presieduto da Lorenzo Laconca, la ragazza di Tortolì ha preso l’onore di presenziare ai festeggiamenti in onore del santo vescovo venerato nella chiesetta di San Gemiliano dove, ieri sera, sono proseguiti i riti avviati venerdì sera dopo il concerto della corale Intempras di Orosei e, in piazza del multipiano, di Musas e Terras. Dopo l’arrivo del simulacro, accompagnato in processione dal suono di launeddas e organetto, la serata è andata avanti con Musica nella notte ed è culminata con lo spettacolo pirotecnico a Porto Frailis. Alle 19 il simulacro verrà riaccompagnato a Sant’Andrea e alle 21.45 concerto di Maria Giovanna Cherchi. (ro. se.)

