San Gemiliano, serata di balli e una lotteria 

Continua l’attività del Comitato di San Gemiliano a Sestu per organizzare la sagra, dal 29 agosto al 3 settembre. Ma c’è sempre tempo per festeggiare: stasera ci sarà l’appuntamento “Bal Folk”, una serata di balli tradizionali dal mondo, aperta a tutti con ingresso libero, a cura del Comitato e dell’associazione la Divina proporzione. Conduce Massimo Carboni.

Prevista una raccolta di fondi per sostenere il Comitato, che potrà così organizzare una festa più bella. Acquistando i biglietti si avrà diritto a partecipare all’estrazione dei premi finali, che si terrà il 2 settembre. Tra i premi, un voucher da duemila euro in agenzia viaggi, uno smartphone Samsung S24, un’asciugatrice, una giornata in uno stabilimento termale. I biglietti costano 2 euro ed è possibile anche acquistarne in maggiori quantità. Per partecipare, chiamare al 3409170335 o contattare Ilario Corona, oppure sono disponibili nella cartoleria “Da Paoletta” in via Gorizia 77.

