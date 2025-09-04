San Gemiliano, selva di rami sulla pedonale 

Una vera foresta di rami sul percorso pedonale lungo via San Gemiliano. E percorrerlo diventa un’impresa. Lo segnalano ormai esasperati i residenti, che in questi giorni hanno deciso di potare tutto, dopo aver più volte avvisato il Comune. Sono tante qui le abitazioni e nella strada tutta dritta gli automobilisti spesso non vanno piano. Anche per questo fu realizzato il percorso pedonale.

Ma in queste condizioni i pedoni sono costretti a passare sulla strada, correndo un grave rischio. Il problema non riguarda direttamente il Comune. I rami infatti vengono da aree che appartengono a privati, e spetta a loro dunque occuparsi della potatura. E c’è anche un’ordinanza comunale che obbliga i proprietari di terreni a prendersi cura della vegetazione, per evitare il pericolo di incendi ma anche situazioni come questa. Intanto il Comune ha promesso un aumento dei controlli, tramite la Polizia Locale.

