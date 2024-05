San Gemiliano, sabato la processione sino alla chiesa campestre 

Tutto pronto a Sestu per la festa di San Gemiliano, con il Comitato che annuncia il programma. Appuntamento questo fine settimana, tra festeggiamenti laici e religiosi. Si comincia sabato 18, alle 18, con la messa nella Chiesa di San Giorgio Martire.

Alle 19 la processione dei fedeli col simulacro del santo, trainato dai buoi, verso la chiesa campestre, accompagnato dalla banda Giuseppe Verdi di Sestu e dai gruppi folk I Nuraghi e San Gemiliano e dai cavalieri. Alle 20,30, l’arrivo alla chiesa campestre con un’altra messa. Subito dopo un concerto per tutte le età, con il pop e rock della Deja Vu band. Domenica la festa continua con una serie di messe solenni a San Giorgio e a San Gemiliano, a partire dalle 7.30. Alle 10.45 il santo andrà in processione intorno alla chiesa, alle 11 la messa sarà accompagnata dalla musica con le launeddas di Luigi Lai e la voce di Federica Olla, e alle 18.30 il simulacro tornerà a San Giorgio. La festa non finisce qui, domenica ci sarà un altro momento importante legato all’Associazione Folcloristica San Gemiliano, che festeggerà 60 anni, con il “ballu tundu” dopo la messa delle 11, e la sera, dolci e fuochi d’artificio.

